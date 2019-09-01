الأكاديمية العربية تقفز 112 مركزا فى ترتيب الجامعات عالميا

حققت الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى نقله نوعية فى جدول ترتيب الجامعات على مختلف المستويات محليا واقليميا وعالميا، حيث احتلت الاكاديمية المركز 2486 من بين اكثر من 24 ألف جامعة على مستوى العالم ــ وفقا لتصنيف «ويبو ماتريكس».



كما احتلت الاكاديمية المركز الرابع عشر فى ترتيب الجامعات فى مصر والمركز الثانى بين نظيرها غير الحكومية والـ54 عربيا والـ54 إفريقيًا والتاسع عشر بين جامعات شمال افريقيا.



صرح بذلك رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى الدكتور إسماعيل عبدالغفار.



قال عبدالغفار إن الاكاديمية قفزت نحو 112 مركزا فى 6 أشهر فى جدول ترتيب الجامعات حول العالم وتحديدا فى الفترة من يناير 2019 وحتى يوليو الماضى.



وأضاف أن تلك الطفرة النوعية فى ترتيب الاكاديمية على مختلف المستويات محليا واقليميا وعالميا هو محصلة جهد ونتاج عمل شاق من جانب العاملين.



وكذلك استراتيجية وخطة محددة حتى تواصل الاكاديمية نشر رسالتها بعد ان اصبحت صرحا علميا شامخا ومنارة للعلم فى مصر والعالم العربى.



وأشار إلى أن الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بما لديها من مميزات وكفاءات قادرة دوما على الارتقاء والتقدم والتجدد والتكيف بما يتناسب مع التطورات العلمية والتكنولوجية على مستوى المنظومة التعليمية فى مختلف دول العالم.



وأضاف «عبدالغفار» أن الفترة المقبلة تشهد نقلة نوعية فى تصنيف الأكاديمية عالميا بعد انضمام فرعها الجديد بالعلمين، مشيرا إلى أن فرع الأكاديمية الجديد سيكون على طراز عالمى وسيتم افتتاحه بحلول سبتمبر 2019.



واوضح «عبدالغفار» قائلا نسعى دائما إلى تحقيق أعلى معايير الجودة العلمية، مشددا على أن هناك سعيا دائما لمواكبة المستجدات فى التعليم والبحث العلمى التى توصلت إليها كبريات الجامعات على مستوى العالم.



وتعتمد استراتيجية الأكاديمية على تجويد المخرجات وربطها بسوق العمل من خلال خريجين من أصحاب المهارات العالية القادرين على خدمة أوطانهم بعد تخرجهم من مختلف كليات الأكاديمية التى تعد أحد بيوت الخبرة العربية والنموذج المشرق للعمل العربى المشترك، والذراع الفنية لجامعة الدول العربية.