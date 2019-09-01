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احتفل الإنجليزي راي وولي، بعيد ميلاده الـ96 بطريقة مميزة، حيث حطم رقمه القياسي كأكبر غواص في العالم، للعام الثالث على التوالي.

وحسبما عرضته فضائية «الغد»، غطس «وولي»، على عمق يعادل بناء مكون من 15 طابقًا، في مدينة لارنكا بقبرص؛ وذلك لاستكشاف حطام سفينة الشحن الشهيرة «زينوبيا»، التي غرقت قديمًا.

وغطس «وولي» إلى عمق 42.2 متر، لمدة 48 دقيقة، محطمًا رقمه القياسي السابق.

ومن المقرر أن يتناول الفيلم الوثائقي «الحياة تبدأ عند التسعين»، والذي سيتم عرضه في مهرجان البوسنة والهرسك السينمائي، في سبتمبر الجاري، قصة حياة «وولي» بالتفصيل.