 مصدر أمني عراقي: مسلحون يهاجمون مخيما للنازحين بالقنابل اليدوية في قضاء الشرقاط - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصدر أمني عراقي: مسلحون يهاجمون مخيما للنازحين بالقنابل اليدوية في قضاء الشرقاط

أ ش أ
نشر فى : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 11:14 ص | آخر تحديث : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 11:14 ص

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الأحد، بأن مجموعة مسلحة هاجمت مخيما للنازحين في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين بالقنابل اليدوية.

وقال المصدر الأمني ـ في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية ـ إن المسلحين ألقوا اليوم قنابل يدوية على مخيم للنازحين وسط الشرقاط، دون وقوع أية إصابات"، مضيفا أن هذا الهجوم جاء بعد أن تم نقل عدد من العوائل من مخيمات محافظة نينوي إلى هذا المخيم.

وكانت وزارة الهجرة العراقية قد أعلنت في وقت سابق عودة أكثر من 4 آلاف نازح لـ 4 مناطق في صلاح الدين ونينوى، مشيرة إلى أن البرنامج الحكومي يؤكد على ضرورة غلق ملف النزوح بصورة كاملة.

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