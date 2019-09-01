20 مليار جنيه استثمارات مشروعات كهربة الإشارات بالسكك الحديدية

قال مسئول بوزارة النقل إن هيئة السكك الحديدية تستثمر نحو 20 مليار جنيه فى مشروعات كهربة الاشارات.



من ابرز هذه المشروعات مشروع كهربة الإشارات بين أسيوط ــ سوهاج ونجع حمادى بطول 180 كم بتكلفة 86 مليون يورو و850 مليون جنيه وتتولى شركة تاليس الإسبانية تنفيذ المشروع ومن المقرر انتهاء تنفيذه فى غضون 3 سنوات المقبلة.



وتعتزم هيئة السكك الحديدية طرح مناقصة عالمية خلال الشهر المقبل بشأن تنفيذ مشروع كهربة الإشارات الجيزة ــ بنى سويف بطول 120 كم بتكلفة مبدئية 200 مليون يورو ــ تبعا لتصريحات مسئول بوزارة النقل.



تتضمن أبرز ملامح كراسة الشروط تقدم التحالف بعرض مالى وفنى وتمويلى لعدم قدرة الهيئة على تمويل المشروع بشكل ذاتى.



وسيتم تنفيذ مشروع كهربة الإشارات بنظام cell4 الذى يتم تطبيقه للمرة الأولى فى مشروعات كهربة الإشارات، حيث يتم التحكم فى عمليات غلق المزلقانات بطرق إلكترونية من خلال أجهزة الحاسب الآلى كما يحدث فى الدول الأوروبية.



وسيتم منح الشركات المتقدمة فترة شهرين لتقديم العروض الفنية والمالية، حيث تتمكن من دراسة المشروع بشكل دقيق.

على صعيد متصل، ذكر أنه تم التعاقد مع مكتب استشارى كورى بشأن تجهيز كراسة الشروط الخاصة بتنفيذ مشروع كهربة الإشارات نجع حمادى ــ الأقصر.



توقع انتهاء المكتب الكورى من تجهيز كراسة الشروط قريبا بهدف طرح مناقصة محدودة على الشركات الكورية لتنفيذ المشروع الذى يتم تمويله بقرض كورى يبلغ 116 مليون دولار حصل على موافقة من مجلس النواب المصرى.



وكشف المسئول عن التفاوض مع البنك الدولى والتنمية الإفريقية بشأن تدبير قرض لتمويل مشروع التحكم الآلى فى حركة القطارات atc.



وتستهدف الهيئة إدخال نظام حديث atcs التى يساهم فى رفع معدلات الأمان فى حركة القطارات.



ويعد نظام atcs الأحدث على مستوى العالم التى يساهم وقف حركة القطارات بشكل إلكترونى عند حدوث أى مخاطر مما يقلل من وقوع الحوادث بداخل خطوط السكك الحديدية.