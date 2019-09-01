قائد الأهلي يكشف سبب اعتراضه على التعاقد مع حمدي فتحي

كشف أحمد فتحي لاعب فريق الكرة بالأهلي، عن سبب رفضه للتعاقد مع حمدي فتحي زميله في الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال فتحي في تصريحات تلفزيونيو عبر قناة «الأهلي»: «اعترضت على قدوم حمدي فتحي للأهلي، لأنني كنت أعتقد أن لدينا لاعبين وسط ملعب كثيرون، ولكن بعدما جاء أثبت أنه من أفضل اللاعبين الذين يلعبون في هذا المركز».

وأضاف قائد النادي الأهلي: «حمدي كان الأفضل في الأربع مباريات الأخيرة، أحبه كثيرًا وهو من أحسن اللاعبين الذين يتدربون ومن أفضل الصفقات التي تعاقد معها الأهلي، أتمنى أن يستمر في اجتهاده وسيكون له مستقبل كبير مع الفريق ومع المنتخب الوطني».

وأتم: «لو كنت ضمن الجهاز الفني للمنتخب سيكون اختياري الأول هو ضم حمدي فتحي، فهو أفضل لاعب في الأهلي حاليًا».

وكان الأهلي قد تعاقد مع حمدي فتحي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية من فريق إنبي.