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عمران خان يحذر من تهديدات الجماعات المتطرفة في الهند للسلام الإقليمي

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان
إسلام أباد- أ ش أ
نشر فى : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 10:02 م | آخر تحديث : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 10:02 م

حذر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم الأحد، من تهديدات خطيرة من قبل الجماعات المتطرفة في الهند - بما فيها "آر أس أس" - وخطرها على السلام الإقليمي.

وقال خان، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، إن الهند يحكمها حاليا أشخاص يحملون أيديولوجية تفوق الهندوس، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل في الأزمة حول إقليم كشمير المتنازع عليه معها من أجل تجنيب المنطقة خطر الانزلاق نحو حرب بين الجارتين النوويتين.

وأضاف أنه سيقوم بإثارة القضية الكشميرية خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، مضيفا أن حكومة مودي تفرض حظر تجول عسكري في كشمير وتقوم باعتقال سكانها من منازلهم وبقطع هواتفهم وحرمانهم من شبكة الإنترنت والتلفزيون.


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