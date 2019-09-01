الإمارات تبدأ إجراءات ضبط منصات التواصل الاجتماعي

قررت حكومة دولة الإمارات اليوم الأحد اتخاذ إجراءات "لضبط وسائل التواصل الاجتماعي".

وقال الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي إن مجلس الوزراء قرر في جلسته اليوم "توجيه المجلس الوطني للإعلام بضبط وسائل التواصل الاجتماعي ووضع معايير عالية لمن يدافع عن الوطن في وسائل التواصل تخاطب العقول وتكسب العقول وتعزز من رصيد دولة الإمارات عربيا ودوليا".

وكان نائب رئيس الإمارات قد بعث برسلة للمجتمع أمس قال فيها :"لن نسمح أن يعبث مجموعة من المغردين بإرث زايد (مؤسس دولة الإمارات) الذي بناه لنا من المصداقية وحب واحترام الشعوب".

وأضاف :"العبث والفوضى على وسائل التواصل الاجتماعي تأكل من منجزات تعبت آلاف فرق العمل من أجل بنائها".

وأكمل "سمعة دولة الإمارات ليست مشاعاً لكل من يريد زيادة عدد المتابعن، لدينا وزارة للخارجية معنية بإدارة ملفاتنا الخارجية والتحدث باسمنا والتعبير عن مواقفنا في السياسة الخارجية للدولة، وإحدى مهامها الأساسية أيضا الحفاظ على 48 عاما من رصيد المصداقية والسمعة الطيبة الذي بنته الإمارات مع دول وشعوب العالم ".

وأكد أن صورة الإمارات والإماراتي لا بد أن تبقى ناصعة كما بناها وأرادها زايد.

من جانبه ، قال وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد في تغريدة له اليوم الاحد "التغريد من أجل الوطن، يزيده و لا ينقصه، يبنيه ولا يهدم ما تم بناؤه".

وأضاف عبر "توتير" ، تعقيبا على رسالة نائب رئيس الإمارات:"التغريد من أجل الوطن مهمة نبيلة، نؤديها بأخلاق عالية، وبعقلانية تعكس تحضرنا، بمنطق يخاطب العقول ويفتح القلوب ".