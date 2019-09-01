ارتفع الاحتياطي العام للمملكة العربية السعودية خلال يوليو الماضي بشكل طفيف، وذلك بنحو 25 مليون ريال، ليصل إلى 497.6 مليار ريال، مقارنة بشهر يونيو.

وحساب الاحتياطي العام للدولة، يحوّل إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم الأحد، انخفاض الحساب الجاري للدولة خلال شهر يوليو الماضي إلى نحو 64.3 مليار ريال بانخفاض قدره 35.8 مليار ريال، وذلك مقارنة بشهر يونيو 2019.

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أعلن في 23 فبراير الماضي، أن المملكة حققت فائضا في الميزانية بلغ 27.8 مليار ريال (7.41 مليار دولار) في الربع الأول من العام الجاري.

وأضاف الجدعان أن الاستثمارات الأجنبية في السعودية تضاعفت خلال عام 2018، فيما ارتفعت الاستثمارات المباشرة بنحو 5%.