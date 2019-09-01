 جوتيريش يتعهد بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديموقراطية لـ2020 - بوابة الشروق
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جوتيريش يتعهد بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديموقراطية لـ2020

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
نيويورك - أ ش أ
نشر فى : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 7:51 م | آخر تحديث : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 7:51 م

تعهدت الأمم المتحدة، بتمديد مهمة بعثتها في جمهورية الكونغو الديمقراطية لعام 2020 مع إجراء تعديلات ضرورية في مواجهة المجموعات المسلحة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وفقًا لقناة (فرانس 24) اليوم الأحد : "إن هناك مراجعة استراتيجية قائمة لتحسين آلية عمل البعثة؛ بهدف جعلها أكثر فائدة للشعب الكونغولي في كل المجالات، سواء الأمنية أو السياسية".

وأضاف جوتيريش: "يجب أن نعبّر عن تضامننا بتعاون متزايد بين البعثة الأممية والقوات المسلحة الكونغولية يكون قادرًا على احتواء ومواجهة الأعمال الإرهابية"، مشددًا على ضرورة القيام بكل ما هو ممكن لشل حركة المجموعات المحلية المسلحة في الكونغو.


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