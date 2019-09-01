حبس عاطلين لسرقة 7 كيلو ذهب من سيارة «جواهرجي» بكرداسة

أمرت نيابة كرداسة ومركز إمبابة برئاسة المستشار أحمد عادل رئيس النيابة اليوم الأحد بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات على خليفة إتهامهما بسرقة 7 كيلو ذهب من داخل سيارة جواهرجى كما طلبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وتفريغ الكاميرات المحيطة بالمكان

وورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة كرداسة، من "ص.م.ا" 42 عاما تاجر مصوغات باكتشافه كسر الزجاج الخلفى لسيارته، وسرقة كمية من المصوغات الذهبية تزن حوالي 7 كيلو جرام

وتم تشكيل قوة من مباحث قسم كرداسة وبإجراء التحريات تبين بأن وراء ارتكاب الواقعة "ح.ق.م" 32 عاما، عاطل وشقيقه "م.ق.م" 36 عاما عاطل

وتمكنت مباحث القسم ويصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المتهمين وعُثر بحوزتهما على مبلغ مالي "45 ألف جنيه وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وسرقة 7 كيلو جرام ذهب وتم تحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات