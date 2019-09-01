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المتظاهرون يعودون إلى مطار هونج كونج

د ب أ
نشر فى : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 10:43 ص | آخر تحديث : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 10:43 ص

عاد المتظاهرون إلى مطار هونج كونج الدولي، متجمعين بالآلاف في موقف سيارات، خارج المطار، بعد أن حصلت سلطات المطار على إنذار قضائي ضد المظاهرات.

وطوقت شرطة مكافحة الشغب مدخلا يؤدي إلى موقف السيارات ببوابة، فيما كان المتظاهرون يهتفون خلف الشرطة.
وفي الوقت نفسه تلت سلطات المطار الإنذار القضائي عبر مكبر صوت، لكنها فشلت في ردع المتظاهرين، الذين بدأوا في بناء متاريسهم الخاصة.

وكانت الشرطة قد أبعدت في وقت سابق ستة متظاهرين، تمكنوا من التسلل نحو المحطة الرئيسية، على الرغم من عمليات التفتيش الأمنية.

وتم وقف خدمات قطار المطار السريع من وإلى المطار.

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