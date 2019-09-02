شكري: العلاقات المصرية اليابانية توثقت أكثر خلال السنوات الأربع الأخيرة

•هناك الكثير من الاستثمارات اليابانية في مصر.. وطوكيو تهتم بتدعيم علاقتها بإفريقيا



قال وزير الخارجية سامح شكري، إن هناك علاقات وثيقة ولها بعد تاريخي بين مصر واليابان، معقبًا: «هذه العلاقات توثقت أكثر خلال الـ4 سنوات الماضية، من خلال الزيارات المتبادلة بين الرؤساء، والاستثمارات اليابانية في مصر».

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الأحد، أن هناك مساهمات من الشركات اليابانية في الكثير من المشروعات الاستثمارية ومنها متاحف جديدة، وتجربة التعليم المدارس اليابانية في مصر.

وأوضح أن اليابان مهتمة بتدعيم علاقتها بالدول الإفريقية والتي يبلغ عددها 54 دولة، متابعًا: «إفريقيا سوق كبير، والكثير من الدول تتكالب على تعزيز علاقتهم بالقارة والاستفادة من إمكانياتها المتاحة، واليابان كانت على تواصل مع أجهزة الخارجية على مدار عام للتحضير إلى المؤتمر، ومخرجات المؤتمر كان بتسيق مستمر بين الخارجيتين».

وأشار إلى وجود هذا العدد من الزعماء الأفارقة خلال قمة «التيكاد»، ما أتاح الفرصة لفتح استثمارات جديدة في القارة، مضيفًا: «مصر عبرت عن الطموحات الإفريقية، وهي تنتمي للقارة الإفريقية، وتهتم في كل المناسبات وتعمل بشكل دؤوب على تحقيق مصالح القارة السمراء».

وعاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأحد، إلى القاهرة قادما من الكويت فى ختام جولة خارجية شملت كلا من فرنسا واليابان.