محافظ قنا يشهد احتفال مديرية الأوقاف برأس السنة الهجرية

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، احتفال مديرية الأوقاف بليلة رأس السنة الهجرية بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي بمدينة قنا، في حضور الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والمحاسب كمال شلبي سكرتير عام المحافظة، والمقدم احمد حسني ممثل فرع الأمن الوطني بقنا، والنائب محمود عبدالسلام الضبع عضو مجلس النواب، وفضيلة الشيخ محمد الطراوي وكيل وزارة الأوقاف، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم لفضيلة الشيخ محمد نور، وتلى ذلك كلمة لفضيلة الشيخ زيدان عبدالرحمن عضو مجمع البحوث بالأزهر الشريف، تحدث خلالها عن ضرورة أن نأخذ من الهجرة النبوية الشريفة كيفية الالتزام والطاعة لعبادة الله عز وجل، ونتعلم منها أسمى معاني التكافل الاجتماعي الذي أرساه نبينا العظيم حينما آخى بين المهاجرين والأنصار، وحث المسلمين على الإخلاص والاجتهاد من أجل بناء الأوطان والعمل من أجل تحقيق التنمية للوطن.

وفي كلمته، تحدث فضيلة الشيخ محمد الطراوي عن الدروس المستفادة من الهجرة النبوية وآثارها في حياة المسلمين، ومنها حب الأوطان والانتماء والأمانة والتسامح الذي يدعو إليه الإسلام، مضيفا أننا نستقبل عاما هجريا جديدا نرسخ فيه تعاليم الدين الإسلامي الصحيح الذي يدعو إلى المحبة والسلام ونبذ العنف بكافة أشكاله، وننعم فيه بالخير جميعا وندعو الله أن يحقق فيه الأمن والاستقرار لمصرنا الغالية.

من جانبه، قدم محافظ قنا التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد، داعيا الله أن يكون هذا العام عام خير وبركة ورخاء على الشعب المصري.