كيف حاول السيسي توطيد علاقات مصر مع الدول الخارجية مؤخرا؟

جولة خارجية استثنائية قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الـ8 أيام الماضية لكل من فرنسا واليابان والكويت، بدأها بزيارة مدينة "بياريتز" الفرنسية؛ للمشاركة في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، قبل أن يغادرها إلى مدينة "يوكوهاما" اليابانية؛ لحضور مؤتمر طوكيو للتنمية في إفريقيا، ليعود في زيارة رسمية إلى الكويت بدعوة من الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت.

ترصد "الشروق" -في التقرير التالي- أبرز لقاءات الرئيس السيسي التي جاءت لتوطيد العلاقات بين مصر والدول الخارجية، على هامش القمم والمؤتمرات خلال زياراته للدول الثلاث.

• قمة الدول السبع الكبرى

بدأت جولات الرئيس السيسي الخارجية بمشاركته في النسخة الـ43 من قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى "G7"؛ تلبية للدعوة الرسمية التي تلقاها من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وخلال تواجده بمدينة "بياريتس" الفرنسية، عقد السيسي عدة لقاءات على هامش القمة؛ لتعزيز العلاقات بين مصر والدول الأخرى.

بدأت اللقاءات المنعقدة على هامش القمة، بلقاء السيسي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي، أكد خلالها الرئيس الأمريكي أن مصر قامت بأداء رائع تحت قيادة متميزة من الرئيس السيسي، قبل أن يلتقي السيسي برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون؛ ليبحثا عدة قضايا مشتركة في مختلف المجالات خصوصًا الاقتصادية والسياسية والأمنية والسياحية.

كما التقى السيسي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حيث أكد حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، قبل أن يعقد لقاء آخر مع الرئيس الفرنسي ماكرون، حيث اتفقا على مواصة الجهود لتسوية الأوضاع في ليبيا على نحو يسهم في القضاء على التنظيمات الإرهابية.

• مؤتمر طوكيو الدولي

كان مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا في نسخته السابعة "تيكاد 7"، الذي عقد بمدينة "يوكوهاما" اليابانية ثاني محطات جولات السيسي الخارجية، الذي رأس فاعلياته بمشاركة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، في الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الجاري.

وعلى هامش فاعليات المؤتمر، عقد السيسي العديد من اللقاءات الثنائية مع رؤساء الدول المشاركين في المؤتمر، بدأت بلقاءه مع سكرتير عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الذي تناول جهود تعزيز التعاون والتنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، وتعزيز دور المنظمة في معالجة الملفات ذات الأولوية للدول النامية.

كما التقى السيسي نظيره الأوغندي يوري موسيفيني؛ لبحث آخر التطورات الخاصة بالأوضاع في القارة الإفريقية، وجهود مكافحة الإرهاب باعتباره أحد أكبر التحديات التي تواجه إفريقيا. قبل أن يلتقي الرئيس الزامبي إدجار لونجو؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وتطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الإفريقي.

• زيارة رسمية للكويت

وصل الرئيس السيسي إلى الكويت، أمس السبت، في زيارة رسمية للبلاد بدعوة من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح؛ لإجراء مباحثات حول المستجدات الإقليمية والدولية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كان طارق القوني، سفير مصر في الكويت، كشف عن توقيع اتفاقيات تعاون مشترك بين مصر والكويت، خلال زيارة السيسي الممتدة ليومين، موضحا أن الرئيس سيلتقي -بمقر إقامته- عددا من الوزراء وكبار المسؤولين الكويتيين.