 مستشار الرئاسة اللبنانية: لا يوجد قصف على الحدود الآن وما يحدث هو آثار للحرائق - بوابة الشروق
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مستشار الرئاسة اللبنانية: لا يوجد قصف على الحدود الآن وما يحدث هو آثار للحرائق

حرائق الحدود اللبنانية
حرائق الحدود اللبنانية
دينا النجار
نشر فى : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 6:27 م | آخر تحديث : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 6:27 م

قال مستشار الرئاسة اللبنانية، إن رئيس الوزراء سعد الحريري طلب من واشنطن وباريس التدخل لوقف التصعيد، لافتًا إلى القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان.

وأضاف في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أنه لا يوجد قصف على الحدود الآن وما يحدث هو آثار حرائق جراء القصف، موضحًا أن هناك تواصل مستمر بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، عن استهداف موقع له بأكثر من ضربة مصدرها الأراضي اللبنانية، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

وكان حزب الله اللبناني، قد أعلن مساء الأحد، عن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية، وقتل وجرح عسكريين إسرائيليين.


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