مقتل 8 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة في الفلبين

ذكرت الشرطة الفلبينية أن طائرة صغيرة، كان يتم استخدامها في عمليات إخلاء طبي، تحطمت في منتجع بالفلبين اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الثمانية الذين كانوا على متنها.



وقال شهود عيان لمحققين إن الطائرة وهي من طراز "بيشكرافت بي اي-350"، انفجرت فيما كانت تسقط في منتجع "أجوجو" الخاص في قرية "بانسول" في كالامبا في إقليم لاجونا، على بعد 51 كيلومترا جنوب مانيلا.



وأضاف أحد الشهود أن الطائرة كانت تقل مريضا وخمسة عمال طبيين وطيارين اثنين، عندما وقع الحادث، طبقا لما ذكره الكولونيل، اليازار ماتا، قائد الشرطة الإقليمية. وتابع أن شخصين أصيبا على الأرض.



وذكر ماتا أن الطائرة كانت في طريقها من مدينة ديبولوج جنوب البلاد إلى مانيلا، حيث كان يتم نقل المريض لتلقي علاج طبي.



وقال اهرسي جينيل، أحد النزلاء في منتجع قريب أن الطائرة كانت تحاول الصعود مرة أخرى قبل أن تتحطم.



قال لشبكة "سي.إن.إن" الفلبينية "لاحظنا أنها كانت تحلق على ارتفاع منخفض وكان صوت محركها مدويا. كانت تحاول الصعود، لكنها أثناء صعودها، بدأ حطامها في السقوط ثم اختفت الطائرة بين السحب".



وتابع "ركضنا للجانب الآخر من المنتجع، ورأيناها تسقط ثم انفجرت".



وأخمدت فرق الطوارئ الحريق الناجم عن التحطم بعد ذلك بساعتين، لكن مازالت تبحث عن جثث الأشخاص على متن الطائرة.