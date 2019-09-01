أولياء أمور طلاب راسبين بـ«أولى ثانوي» في الغربية: أبناؤنا ضحية أخطاء النظام الجديد

تعليم الغربية: أولياء الأمور اختلقوا مبررات ولا يقولون الحقيقة





سادت حالة من الاستياء مجموعة من أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي بمدرسة مصطفى صادق الرافعي الرسمية للغات، عقب إعلان رسوب أبنائهم وبقائهم للاعادة لعام جديد رغم تصريحات وزير التربية والتعليم بعدم رسوب أحد بالصف الأول الثانوي باعتباره عاما تجريبية.

يقول ياسر محمد الغزالي ولي أمر الطالب محمد، إن ابني ومعه أخرون لم يوفقوا في امتحان الترم الأول بسبب سقوط السيستم من تابلت الوزارة الذي تسلمه وزملائه.

وأضاف أن «هذا كان هناك دور ثاني في مادة أو اثنين للعديد من الطلاب وبسبب تشتيت أفكار الطلاب رسب 11 طالبا منهم وأصبحوا مهددين بإعادة عام دراسي كامل».

من جانبه، أشار خالد ماجد الطرابلسي ولي أمر الطالب أحمد، إلى أن أولياء الأمور تقدموا بشكوى رسمية لوزير التربية والتعليم حيث مر الأمر بسلام في مدارس أخرى ونجح الطلاب ممن لهم دور ثاني دون دخول الامتحان».

وأضاف الطرابلسي، «نطالب بمساواة أبنائنا بما جاء في المدارس أخرى ونجح الطلاب ممن لهم دور ثاني دون دخول الامتحان».

بينما قال السباعي مصطفى نوفل ولي أمر الطالب أحمد، إنه «عند تعطل التابلت تم عمل محضر وحصر للأسماء بواسطة الاخصائية الاجتماعية والتوقيع عليه وفوجئنا بعد إعلان النتيجة أن محضر التظلم لم يرسل لإدارة شرق طنطا التعليمية وتم إعادة الشكوى عقب ظهور نتيجة الدور الثاني ولم ترسل أيضا للإدارة».

وقال شريف طاهر ولي أمر الطالبة رويدا، «تقدمنا بشكوى لمحافظ الغربية الذي أحالها بدوره لوكيل وزارة التعليم محمد فاروق حماد والتي أحالها لمدير التعليم العام ولم يتم الرد علينا رسميا حتى الآن رغم قرب بداية العام الدراسي الجديد».

وقع أمر رسوب الطالب محمد ياسر كالصدمة على أسرته حيث قدمت والدته مستندا يؤكد تفوق نجلها ونبوغه العلمي بإرسال اسمه لكلية هندسة طنطا للاشتراك في معرض العلوم والهندسة المصري الذي يتم تحت إشراف وزارة التربية والتعليم ومكتبة الإسكندرية وشركة إنتل باعتباره من النابغين علميا ولم يرسل إلا اسمه وزميل آخر له من المدرسة فقط».

«فوجئنا برسوبه في مادة الرياضيات وتحول أبنائنا ضحية تجربة النظام التعليمي الجديد بعد أن تحولوا لحقل تجارب»، تقول والدة الطالب.

من ناحيتها أكدت سهام رزق مدير عام إدارة شرق طنطا التعليمية أنه فور وصول الشكوى تم تشكيل لجنة من الإدارة ومن المديرية وفي ضوء تلك اللجان الاستعانة بموجهي عموم المواد والإطلاع على اوراق الطلاب وتبين أنه لا حق لهم وجميع أبناء الشاكين راسبون وباقون للاعادة وجرى إخطار التعليم الثانوي بالمديرية بما توصل إليه عمل اللجان مشفوعا بتقرير رسمي موضح به كل الملابسات وأوراق التحقيق.

وأضافت مدير إدارة شرق طنطا أنه "بفحص الشكاوى الواردة تبين أن أولياء الأمور لم يذكروا حقائق ولجأوا للخداع للحصول على حقوق ليس لهم".