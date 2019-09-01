طلب رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، يوم الأحد، تدخلا من المجتمع الدولي، لأجل مواجهة تطور الأوضاع على الحدود الجنوبية مع إسرائيل، بعد اندلاع تبادل لإطلاق النار عقب قصف حزب الله آلية للجيش الإسرائيلي، حسب ما ذكرت «سكاي نيوز».

وذكرت مصادر لبنانية أن الحريري تابع تطورات الأوضاع في الجنوب، وأجرى اتصالين هاتفيين بكل من وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، ومستشار الرئيس الفرنسي، إيمانويل بون.

وأعلن حزب الله اللبناني الأحد عن تدميره آلية عسكرية اسرائيلية عند طريق ثكنة افيفيم، على الحدود الاسرائيلية مع لبنان.

وقال الحزب، في بيان صحفي اوردته قناة "الميادين" اللبنانية اليوم، "مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر هي التي نفذت العملية".