انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى حديثي الولادة بأسوان

انطلقت فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، اليوم الأحد، بمحافظة أسوان، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية (100 مليون صحة).

وقال وكيل وزارة الصحة في أسوان الدكتور إيهاب حنفي - في بيان اليوم - "إن أعمال المبادرة بدأت في 63 وحدة صحية على مستوى جميع مراكز ومدن المحافظة، حيث أنها تهدف إلى إجراء الكشف المبكر عن حالات ضعف السمع عند المواليد الجدد من خلال فحص السمع إلزاميًا لهم؛ لتسهيل عملية متابعة وعلاج الطفل المكتشف إصابته".

وأوضح أن المبادرة تُلزم أولياء الأمور بالكشف عن ضعف السمع للأطفال، وإجراء مقياس السمع بعد الميلاد مباشرة، حيث سيتم تنفيذ المسح الإلزامي على المواليد بدءا من ذلك اليوم، وسيتم وضع نتيجة المسح مع التطعيمات على شهادة ميلاد الطفل حديث الولادة حين إصدارها.

وأشار إلى أنه تم تجهيز 63 وحدة رعاية أولية من الوحدات المنوط بها إعطاء التطعيمات الأساسية للأطفال وتسجيل شهادات الميلاد بمختلف مراكز ومدن المحافظة، على أن تخدم كل وحدة القرى المجاورة لها، كما تم مسبقًا تدريب العاملين بالوحدات الصحية على الاستخدام الأمثل للأجهزة لضمان تحقيق جودة عالية من النتائج.