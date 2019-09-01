عرضت فضائية «الغد»، صباح الأحد، تقريرًا عن ديك يٌدعى «موريس»، يعيش في فناء خلفي، بإحدى قرى غرب فرنسا، يتم محاكمة صاحبه بسبب صياحه.

حيث قام الجيران الذين يقضون إجازتهم الأسبوعية في هذه القرية، برفع دعوى قضائية ضد مالك الديك، باعتباره سبب تعاستهم زاعمين أن صياحه يوقظهم من النوم يوميًا في الخامسة صباحًا.

ووفقًا لمالك «موريس»، فإن صياح الديك جزء من الحياة الريفية لا يمكن أن يفهمها سكان المدن، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع كأحد سكان الريف مطالبة سكان المدن بتغيير عادتهم.

وأعرب سكان القرية عن تعاطفهم ودعمهم للديك، حيث قاموا ببيع قمصان عليها صورته.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمًا نهائيًا في القضية، غدًا الاثنين.