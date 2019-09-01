ملك ماليزيا يكرم رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي

منح ملك ماليزيا السلطان عبدالله أحمد شاه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة عبد الله بن بيه، جائزة "العام الهجري الجديد"، وهي أعلى جائزة تمنحها ماليزيا لعلماء المسلمين في العالم تقديرا لجهودهم في نشر العلم وقيم السلم والتسامح.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الأحد، أن ملك ماليزيا استقبل رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بحضور رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد وعدد من الشخصيات الدينية والسياسية من داخل ماليزيا وخارجها.

ونوه بيه- خلال كلمته التي ألقاها- بالنموذج الماليزي الذي قدم للعالم النموذج الحي على الرواية الإسلامية الأصيلة، مؤكدا ضرورة البحث عن السلام، فالإنسانية اليوم تحتاج إلى السلام، والعالم الإسلامي ربما أشد فاقة إليه من غيره، نظرا لما شهدته المنطقة في العقد الأخير وما تزال تشهده يفرض على الجميع بث روح السكينة في النفوس، والتصدي لتحدي الإرهاب والتطرف.

وأبرز رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أهمية إعلان مراكش لحقوق الأقليات والذي جاء ليجلي القيم الإسلامية والأسس المنهجية لواجب التعايش والتعامل الحسن مع سائر أتباع الديانات.