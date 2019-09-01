9 مليارات جنيه استثمارات «تنمية الصادرات» في أدوات الدين الحكومية بنهاية يونيو

سجلت استثمارات البنك المصرى لتنمية الصادرات فى أدوات الدين الحكومية بنهاية يونيو الماضى 9 مليارات جنيه مقارنة 10.7 مليار جنيه فى 30 يونيو 2018 بانخفاض يصل إلى 1.7 مليار جنيه تقريبا.



وارتفاع رصيد ودائع العملاء لديه بنهاية يونيو الماضى، لتصل إلى 40 مليار جنيه بزيادة قدرها 5.4 مليار جنيه عن الرصيد المحقّق بالعام الماضى وبنسبة نمو تقدر بـ15.8%.



كما ارتفع رصيد صافى محفظة القروض والتسهيلات بنهاية يونيو الماضى لتسجل 25.1 مليار جنيه بزيادة قدرها 5.1 مليار جنيه عن الرصيد المحقق بالعام الماضى، وبمعدل نمو 25.3%.



وكشف البنك عن ارتفاع صافى أرباحه بقيمة 326.2 مليون جنيه وبمعدل نمو 41.3% جنيه بنهاية يونيو 2019 لتسجل 1.116 مليار جنيه، مقارنةً بـ790.3 مليون جنيه بنهاية يونيو 2018.



أظهرت الموازنة التقديرية للبنك المصرى لتنمية الصادرات، خلال العام المالى 2019ــ2020، استهدافها زيادة القروض والتسهيلات من 24.3 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى إلى 32.3 مليار جنيه فى العام المالى 2018 ــ 2019، بزيادة قدرها 8 مليارات جنيه بمعدل 33%، وزيادة أرباحها بنسبة 12%.



وقال البنك إنه يستهدف أرباحًا بنحو 1.065 مليار جنيه فى العام المالى المقبل، مقابل أرباح مستهدفة بنحو 950.488 مليون جنيه فى العام المالى الجارى.



ويستهدف البنك زيادة ودائع العملاء فى نهاية العام الجارى إلى 38 مليار جنيه، مقابل ودائع مستهدفة تقدر بنحو 48.6 مليار جنيه فى العام المالى 2019ــ2020، بزيادة 10.6 مليار جنيه، بمعدل نمو 28%.



كما يستهدف زيادة القروض والتسهيلات من 24.3 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى إلى 32.3 مليار جنيه فى العام المالى 2018ــ2019، بزيادة قدرها 8 مليارات جنيه بمعدل 33%.



وقالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك، إن مصرفها يستهدف الوصول بمحفظة التجزئة المصرفية إلى 1.5 مليار جنيه بنهاية العام الجارى.