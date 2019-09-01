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أعدمت السلطات الإيرانية رجلا أدين بالتسبب في اندلاع حريق مميت، وفقا لما ذكره موقع خبر الإلكتروني اليوم الأحد.

وأفاد الموقع بأنه تم إعدام الرجل في السجن بمدينة مشهد بشمال إيران.

وكان الرجل قد اشتكى لدى محطة كهرباء في فبراير الماضي عقب أن انقطعت الكهرباء في منزل جدته، وتم إخباره أنه جدته لم تدفع الفواتير خلال أربعة أعوام، ولذلك لن يعود التيار الكهربائي لديها مالم تسدد الفواتير.

وأضاف الموقع الإلكتروني أن الرجل قام بعد ذلك بإحضار بنزين وسكبه فوق العاملين في إدارة الاشتراكات بمحطة الكهرباء وأشعل النار. وتوفى مدر الإدارة، وأصيب عاملون آخرون بإصابات خطيرة.