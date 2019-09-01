وزير التموين يفتتح مركز العلامات التجارية والنماذج بعد تطويره

افتتح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي اليوم الأحد، الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج بعد إعادة تطويره، وذلك بمقر جهاز تنمية التجارة الداخلية في مدينة نصر.

وقال المصيلحي، في تصريح اليوم خلال الافتتاح: "إن عملية التطوير تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة التجارة الداخلية، حيث إنه تم التركيز على تطوير العنصر البشري لأنه الثروة الحقيقية التي تمتلكها مصر، فضلًا عن تقديم خدمات للمواطنين بأعلى درجات الشفافية ووضوح مع قدرة كبيرة على رفع معدلات الإنجاز".

وأضاف: "أن الوزارة قامت بتطوير مقر السجل التجاري بمنطقة رمسيس وربطه بكافة الفروع في الجمهورية من خلال بنية معلوماتية، حيث أن استخدام السجل الورقي لم يعد يتناسب مع ثورة التكنولوجيا وعمليات التحول الرقمي".

وأوضح أنه من خلال الربط يستطيع المواطنين تقديم طلباتهم دون الحاجة للانتقال إلى المقر الرئيسي بالقاهرة، مشيرًا إلى أن هناك خطة طموحة لتطوير كافة مكاتب السجل التجاري.. منوهًا بأن جهاز تنمية التجارة الداخلية يستهدف تطوير 50% من مكاتب السجل خلال هذا العام ورفع كفاءة الموظفين العاملين به، من خلال التركيز على عمليات التدريب التي تجعل الموظف يؤدي الخدمة بسهولة.

وأكد أن الوزارة تستهدف ربط السجل التجاري مع السجل الصناعي والموردين والمستوردين، بالإضافة إلى الرقم الضريبي للمنشأة لعمل سجل تجاري موحد تستطيع كافة الكيانات الاستفادة منها بسهولة.

وأشار إلى أنه بدءًا من اليوم سيبدأ السجل التجاري في استقبال طلبات العلامات التجارية والنماذج الصناعية وذلك في إطار التكامل بينهما، موضحًا أنه تم الاتفاق مع 5 بنوك على توطنين مكتب سجل تجاري داخلها؛ لتقديم خدماته والتسهيل على المواطنين.

من جهته.. قال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية: "إنه في إطار التوسع في المراكز اللوجستية سيتم افتتاح أول مركز لوجستي بطنطا باستثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه، كما سيتم افتتاح مراكز لوجستية بمحافظتي البحيرة والشرقية".