هونج كونج: تعليق حركة القطارات إلى المطار الدولي بعد تهديد المحتجين

علقت شركة "ماس ترانسيت ريلواي" المشغلة للقطارات في هونج كونج اليوم الأحد حركة القطارات إلى المطار الدولي، وذلك بعدما هدد محتجون بتعطيل حركة النقل إلى المطار.

وقالت الشركة في بيان لها - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إنها "علقت حركة القطارات بناء على طلب حكومة هونج كونج، وهيئة المطار لتسهيل ترتيبات التحكم في الوصول إلى المطار".

ويعتزم المتظاهرون سد الطرق إلى المطار اليوم، بعد يوم من الاشتباكات بين الشرطة، ومحتجين ملثمين في أحدث موجة من الاضطرابات في المدينة التي تحكمها الصين.

وتعيش هونج كونج في ظل احتجاجات غاضبة مناهضة للحكومة منذ ثلاثة أشهر، أشعل شرارتها مشروع قانون جرى تعليقه لاحقا لتسليم المشتبهين المطلوبين للصين، إذ أثار المخاوف من سعي بكين إلى إخضاع هذه المدينة التي تتمتع بنوع من الحكم الذاتي لسيطرتها بشكل كامل.

ويعتقد معارضو مشروع القانون أنه سيؤدي إلى تقويض استقلال القضاء في هونج كونج ويخرق مبدأ "دولة واحدة ونظامان" ويسمح للحكومة المركزية بمحاربة المعارضين.