مدبولى يتفقد ميناء الإسكندرية ومشروع إنشاء «محطة متعددة الأغراض» على الأرصفة

رئيس الوزراء يزور مشروع إنشاء الجراج متعدد الطوابق بالميناء.. ووزير النقل يوجه بتكثيف الأعمال ليصل إلى 4 أدوار بسعة تخزينية 3500 سيارة

تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، يرافقه وزير النقل، ومحافظ الإسكندرية عبدالعزيز قنصوة، اليوم، ميناء الإسكندرية، ومشروع إنشاء وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 إلى 62 بالميناء.

واستمع مدبولى، إلى شرح حول المشروع، حيث يتم تنفيذ المحطة متعددة الأغراض، على مساحة 551 ألف متر مربع، بطول أرصفة 2350 مترا وأعماق 17 مترا، ومن المقرر أن تكون طاقة التداول بها من 12 إلى 15 مليون طن سنويا.

ويتضمن المشروع تنفيذ رصيف حاويات فى الجهة الجنوبية بطول ٤٢٥ مترا وعمق ١٤مترا، ورصيف فى الجهة الجنوبية للبضائع غير المحواة، بطول ٥٠٥ أمتار وعمق ١٤ مترا، ورصيف حاويات بالجهة الشمالية بطول ٩٠٠ متر وعمق ١٧.٥، ورصيف حاويات فى الجهة الغربية بطول ٥٢٠ مترا وعمق ١٧.٥ متر، كما يتضمن المشروع إتاحة ساحات تخزين مجهزة.

وقال رئيس هيئة ميناء الإسكندرية الربان طارق شاهين إن المشروع يسهم فى رفع تصنيف ميناء الإسكندرية، ما سيكون له أثر إيجابى كبير على منظومة النقل البحرى، لافتا إلى أنه من المستهدف أن يصل تداول الحاويات إلى نحو 1.25 مليون حاوية مكافئة، كما يمكن للمحطة استقبال 6 سفن فى وقت واحد، ويصل إجمالى تكلفة المشروع نحو 6.8 مليار جنيه.

إلى ذلك، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه مشروع إنشاء الجراج متعدد الطوابق، الذى يهدف إلى استيعاب الطلب المتزايد على نشاط استيراد وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية، مع خدمة المنطقة السياحية المخطط إنشاؤها مستقبلا.

وتمت الإشارة خلال استماع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروع، إلى أن العمل يأتى على مساحة 15 ألف متر مسطح، ومن المقرر الانتهاء منه فى ديسمبر المقبل، كما تمت الإشارة إلى أنه تم التشغيل التجريبى لطابقين من الجراج.

ووجه وزير النقل بتكثيف الأعمال الإضافية ليصل إلى أربعة أدوار «خمسة مستويات» بسعة تخزينية تصل لنحو 3500 سيارة بتكلفة 407 ملايين جنيه، للقضاء على تكدس السيارات بالميناء.

كما تفقد مدبولى، أيضا، خلال جولته بميناء الإسكندرية، مشروع تخطيط وإنشاء البنية التحتية لأرض التجارية للأخشاب، البالغ مساحتها 44 فدانا، ويتم تنفيذه بتكلفة تصل لنحو 305 ملايين جنيه، ومن المقرر الانتهاء منه فى ديسمبر من العام المقبل.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروع ومراحل تنفيذه، حيث يجرى تجهيز أرض التجارية للأخشاب، من خلال عمل البنية التحتية وتجهيز الساحات، بينما تشمل البنية التحتية تجهيز مرافق المياه، والكهرباء، والصرف الصحى، ورصف الطرق والساحات.