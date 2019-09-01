 الرئيس الأوكراني: جولة محادثات ثالثة مع بوتين في قمة نورماندي المقبلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الأوكراني: جولة محادثات ثالثة مع بوتين في قمة نورماندي المقبلة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع يوم 16 أغسطس آب 2019 - صورة لرويترز من وكالة سبوتنيك الروسية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع يوم 16 أغسطس آب 2019 - صورة لرويترز من وكالة سبوتنيك الروسية
د ب أ
نشر فى : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 12:30 ص | آخر تحديث : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 12:30 ص

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، السبت، إن جولة محاثاته الثالثة مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، سوف تعقد خلال قمة رباعية نورماندي المقبلة، حسبما نقلت وكالة أنباء سبوتنك الروسية.

وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع قناة "1+1 تي في" الأوكرانية "تحدثنا حول اجتماع محتمل خلال المحادثة الهاتفية الثانية، وعن عقد جولة محادثات ثالثة خلال قمة رباعية نورماندي، وهذه هي الخطة من جانبنا"، مشيرا إلى إمكانية توقيع اتفاق مع بوتين خلال المحادثات.

وتابع زيلينسكي قائلا إن بوتين، خلال المحادثة الهاتفية الثانية، قال إن مثل هذه العلاقات موجودة في وقت سابق (بين روسيا وأوكرانيا)، لكن الحديث عن مثل هذه اللقاءات لم يتم.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق عن عقد قمة نورماندي المقبلة في شهر سبتمبر المقبل.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم 19 أغسطس، بأنه متفائل بحذر بشأن الوضع في أوكرانيا، في سياق حديثه عن اتصالاته الهاتفية مع الرئيس الأوكراني.


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