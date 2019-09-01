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رئيس جامعة طنطا يفتتح منتدى التأهيل المهني لطلاب كلية الصيدلة

علاء شبل
نشر فى : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 3:01 م | آخر تحديث : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 3:01 م

افتتح الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، اليوم الأحد، فعاليات منتدى التأهيل المهني لطلاب كلية الصيدلة لسوق العمل، بمشاركة الدكتورة نهلة العشماوي، عميد الكلية، ووكلاء الكلية.

وفي كلمته، أكد مجدي سبع، على أهمية المنتدى في تقليل الفجوة بين المحتوى الأكاديمي وسوق العمل، وتوضيح الفرق بين الدراسة والتطبيق، وتنمية خبرة الطلاب في مجال الصيدليات وشركات الأدوية لمواجهة التحديات والصعوبات التي قد تواجههم في سوق العمل.

من جانبها، أوضحت الدكتورة نهلة العشماوي، أن البرنامج ينعقد بالتعاون مع الجمعية المصرية لطلبة الصيدلة "EPSF"على مدار 5 أيام بمقر الكلية، بهدف إحداث طفرة نوعية في مهنة الصيدلة، من خلال إعداد كوادر في مجالات المهنة المختلفة، والربط بين الجانب الأكاديمي والعلمي بالجانب التطبيقي، والتأقلم السريع مع متطلبات سوق العمل.


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