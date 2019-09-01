البرلمان العراقي يدعو لتطوير القدرات الدفاعية لردع أي اعتداء خارجي على البلاد

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي إلى ضرورة تطوير القدرات الدفاعية والهجومية ورفع جاهزية القوات المسلحة لردع أي اعتداء خارجي على البلاد.

وقال الكعبي ـ حسبما أفادت قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الأحد ـ إن "مجلس النواب يتفق تماما على أولوية عدم السماح لأي قوة خارجية بالاعتداء على أرض العراق وقواته المسلحة، والوقوف ضد كل من يحاول زعزعة أمن واستقرار البلاد".

وأشار الكعبي إلى أهمية حماية أمن الحدود، وتطوير أنظمة الدفاع الجوي بما يحفظ أجواء العراق وسيادته الكاملة، مشددا على ضرورة تفعيل الخطط الاستخبارية وتوحيد الجهود مع مختلف الأجهزة الأمنية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في عموم البلاد.

وكان وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري قد أكد أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات العسكرية الكفيلة من أجل حماية البلاد، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة التكاتف والتلاحم بين القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها من الجيش والشرطة الاتحادية وقوات الحدود ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي وقوات حرس إقليم كردستان "البيشمركة" من أجل عراق موحد تحت راية واحدة في وجه من يريد زعزعة أمن البلاد.