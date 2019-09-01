«بيطري الوادي الجديد» تستعد لتنفيذ المرحلة الثانية من قوافلها الميدانية بالمحافظة

أكد الدكتور سطوحي أحمد سطوحي، عميد كلية الطب البيطري بالوادي الجديد، أن الكلية تستعد لتنفيذ المرحلة الثانية من القوافل البيطرية الميدانية للطلاب، وستتشمل قرى مركزي الخارجة وباريس في الفترة من 7 وحتى 12 من سبتمبر الجاري، وتضم قرى الجزائر وجورمشين 7 وناصر الثورة، والشركة 43، وعدن والخرطوم، وهناك تنسيق مع مديرية الطب البيطري وإداراتها المختلفة بالمراكز، بمشاركة الطلاب بالكلية، لضمان تدريبهم العملي الميداني على أعمال الكشف وتحصين الماشية، بالإضافة إلى طرق التعرف على الأمراض الوبائية التي تصيب الماشية سواء الأبقار أو الأغنام والماعز.

وأشار إلى أن توفير الأجهزة اللازمة لأعمال الكشف بجانب توفير كميات من الأدوية والأمصال والمكملات الغذائية للماشية وذلك للمساهمة في تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة، بجانب التدريب العملي للطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري والإدارات البيطرية المختلفة بالقرى والمدن.

من جانبه، أكد الدكتور ناجي محمد عوض، مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، أن المديرية والإدارات البيطرية تنسق مع كلية الطب البيطري لضمان تحقيق الهدف المنشود من القافلة البيطرية الميدانية التي تنظمها كلية الطب البيطري بجامعة الوادي الجديد، وذلك من خلال إجراء عمليات الكشف وتحصين الماشية، من خلال مشاركة الطلاب وتدريبهم العملى، علاوة على توافر الأمصال والأدوية المختلفة من جانب الجامعة لضمان توافر كافة الأدوية والأدوات اللازمة للكشف، في إطار التعاون المشترك بين كلية الطب البيطري ومديرية الطب البيطرى بالمحافظة، من أجل النهوض بالثروة الحيوانية والحفاظ عليها.