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أعلن نادي جلطة سراي التركي ضم الكولومبي راداميل فالكاو مهاجم موناكو الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولم يكشف النادي التركي عن قيمة الصفقة أو مدة التعاقد مع النمر الكولومبي فالكاو.

وغرد نادي جلطة سراي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سوف يصل راداميل فالكاو إلى مطار أتاتورك اليوم في الساعة الرابعة بتوقيت تركيا"، في أشارة إلى موعد وصول فالكاو.

وكان الموقع الرسمي للنادي التركي قد أعلن أمس أن إدارة "الأسود" في مفاوضات متقدمه مع موناكو لضم فالكاو.

يذكر أن فالكاو قد انضم لصفوف موناكو صيف 2013 قادم من صفوف أتلتيكو مدريد حيث لعب مع الفريق 140 مباراة وسجل 83 هدفاً وصنع 14.