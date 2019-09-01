تأجيل محاكمة متهم بـ«خلية الزيتون» لـ 1 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمنطقة طرة، تأجيل إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الزيتون الأولى" لجلسة 1 أكتوبر؛ لسماع مرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وسكرتارية معتز مدحت.

ويواجه المتهم عدة اتهامات أبرزها الانضمام لجماعة أسست على أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في أكتوبر 2016، بإعدام متهم، ومعاقبة 8 آخرين بالسجن المؤبد، و11 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وذلك في القضية ذاتها.

وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين، أنهم في أعقاب فض رابعة أغسطس 2013 حتى ديسمبر 2013، قاموا بإنشاء والانضمام إلى جماعة أسست خلافًا لأحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، تسمى جماعة «سرية الولاء والبراء»، وتدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.