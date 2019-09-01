القوة البحرية للجيش الإيراني تبدأ تدريبات عسكرية اليوم في بحر قزوين

بدأت صباح اليوم الأحد تدريبات عسكرية للقوة البحرية التابعة للجيش الإيراني بعنوان "الامن المستديم 98"، في بحر قزوين، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (ارنا) اليوم الأحد.

وأفادت العلاقات العامة للجيش، بأن التدريبات العسكرية لسلاح البحرية تجري بهدف تعزيز القدرة القتالية والاستعداد في البحر بمشاركة مجموعة متنوعة من الوحدات البحرية والطيران التابعة للقوة البحرية للجيش ومنها المدمرات والبارجات قاذفات الصواريخ والطائرات ذات الاجنحة الثابتة والمروحيات وكذلك مشاة البحرية والقوات الخاصة.

وتجري المناورات على مساحة 25 الفا و 800 ميل مربع بحري في منطقة الـ 20 بالمائة التابعة للسيادة الإيرانية في بحر قزوين وسيتم خلالها تنفيذ مختلف الخطط الدفاعية والهجومية لحراسة المياه الاقليمية للبلاد وحفظ خطوط المواصلات البحرية.

ووفقا لهذا التقرير تقوم قوات الدفاع الجوي والقوات الجوية للجيش بتوفير الدعم والتغطية الجوية اللازمة لمنطقة التدريبات.

وكان قد أعلن صباح أمس السبت قائد القوات البحرية الإيرانية، حسين خانزادي اعتزام بلاده إجراء مناورات في بحر قزوين قريبًا، موضحًا أن هذه المناورات سوف تستمر لمدة أربعة أيام.

وهدد خانزادي، بأن هذه المناورات لن تكون الأخيرة من نوعها كما أن طهران لن تسمح لأي قوة أجنبية بالتواجد في بحر قزوين.

يذكر أن إيران تقوم بهذه المناورات بشكل مستقل على غير العادة في خطوة استفزازية منها للدول المجاورة واستعراض لقواتها البحرية.