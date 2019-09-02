ارتفاع حصيلة قتلى حادث إطلاق النار في أوديسا إلى 7 أشخاص

ارتفع اليوم الأحد عدد القتلى في حادث إطلاق النار الجماعي في مدينة أوديسا غربي ولاية تكساس الذي وقع أمس إلى سبعة أشخاص، وفقًا لتقارير إخبارية محلية.

كان المسلح قد فتح النار بشكل عشوائي عند نقطة توقف مرورية يوم السبت، حسبما قالت شرطة المدينة. وأطلق النار على أكثر من عشرين شخصا من بينهم ثلاثة من قوات إنفاذ القانون قبل أن تقتله الشرطة.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي لإدارة شرطة أوديسا الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت جرينتش).

وتم إطلاق النار على المهاجم الذي حددته الشرطة على أنه رجل أوروبى في الثلاثينيات من عمره ، بعدما رفض الانعطاف يسارا، وفقا لتقارير إخبارية.

وقالت الشرطة إنه أطلق النار على الضابط الذي أوقف حركة المرور وبعدها قاد سيارته بعيدا وأطلق النار بشكل عشوائي من سيارته.

وخلال الحادث، تخلى المشتبه به عن سيارته وسرق شاحنة للبريد، حيث تم تحديد هوية أحد الضحايا بأنه عامل بريد، حسبما ذكرت قناة "كوسا" التليفزيونية الرقمية المحلية التابعة لشبكة سى بى إس التلفزيونية .

وقالت القناة إن كل ضباط إنفاذ القانون الثلاثة الذين تعرضوا لإطلاق نار حالتهم مستقرة.

وأطلق النار على السكان لدى قيادته في منطقة أوديسا وميدلاند وهي مدينة أخرى في المنطقة التي تعد قلب تكساس الغنية بالنفط.

ويأتي إطلاق النار بعد أربعة أسابيع فقط من مقتل 22 شخصًا في مركز للتسوق في إل باسو بولاية تكساس على يد مسلح الذي قال للشرطة إنه كان يستهدف المكسيكيين.