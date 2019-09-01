ماذا لو أصبح بإمكانك بناء أسنانك التالفة وتوديع الآلام؟

اكتشف مجموعة من العلماء طريقة جديدة قادرة على بناء طبقة المينا الصلبة النظيفة التي لم تتعرض للتسوس، ما يمكنه أن يصبح إعجازا علميا، بحسب موقع "الجارديان" البريطاني.

يقول الدكتور زاومينج ليو، المؤلف المشارك للبحوث من جامعة "تشجيانج" في الصين، إن فريق البحث تمكن من إيجاد مواد رخيصة يمكن تحضيرها لإعادة بناء المينا على نطاق واسع، وأنه بعد نقاش مكثف مع أطباء الأسنان يعتقدون أن هذه الطريقة الجديدة يمكن استخدامها على نطاق واسع في المستقبل.

ويزعم العلماء أنهم تمكنوا في النهاية من حل مشكلة إصلاح مينا الأسنان التي تسببها التسوس، عن طريق إنتاج مجموعات من فوسفات الكالسيوم التي تشبه المينا، يمكن من خلالها تكاثر بنية المينا المعقدة، وبالتالي تنمو بشكل أساسي؛ للقضاء على مشكلات التسوس العميقة.

وتعتبر طبقة المينا من أصعب الأنسجة في الجسم، فهي لا تستطيع بناء نفسها بنفسها، لذا يتمكن منها التسوس الذي يعتبر شائعا للغاية، وفقًا لأرقام عام 2016 التي أظهرت أن حوالي 2.4 مليار شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من تسوس الأسنان الدائم، بينما يعاني 486 مليون طفل من التسوس للأسنان اللبنية.

يقول ليو: "لا تزال المواد المستخدمة في بناء الأسنان التي أتلفها التسوس غير قابلة للالتصاق بالمينا جيدا، وسوف تفقدها السنة بعد حوالي 5 سنوات، أما هذه العملية فتعتبر طبيعية لنمو طبقة المينا بعد أن واجه العلماء صعوبة في إنتاج تركيبة معقدة لبناء طبقة مينا طبيعية طيلة السنوات السابقة".

نشر البحث في مجلة "Science Advances"، وقال العلماء إنهم تخطوا صعوبة إيجاد مادة لإعادة إنتاج طبقة المينا من خلال تطوير طريقة لإنتاج مجموعات صغيرة من فوسفات الكالسيوم، وهو المكون الرئيسي للمينا، بقطر يبلغ 1.5 نانومتر فقط، باستخدام مادة تُسمى "ثلاثي إيثيلين" تمنع التكتل.

ولاختبار التجربة، استخدم الفريق الهيدروكسيباتيت البلوري، الذي يشبه المينا الطبيعية، أوضحت النتائج أن المجموعات انصهرت على هذه المادة وشكلت طبقة ذات ترتيب أكثر إحكاما، ويقول الفريق إن هذا مهم لأنه يعني أن الطبقة الجديدة تتحول وتصبح متبلورة بمرور الوقت، بحيث تعتبر امتدادا للهيكل الأساسي للمينا، بدلا من تشكيل العديد من البلورات غير الملتصقة.

بعد التجربة، أجرى الفريق اختبارات على أسنان شخص مسوسة، واكتشفوا أنه خلال 48 ساعة، أدت المجموعات إلى تكوين طبقة بلورية يبلغ سمكها حوالي 2.7 ميكرومتر، مع بنية معقدة تشبه مقياس السمك للمينا الطبيعية الأساسية، وكان للمينا الذي تم إصلاحه قوة مماثلة ومقاومة للاهتراء تماما مثل المينا الطبيعية غير التالفة.

من جانبه، أشاد الدكتور شريف الشرقاوي، بالبحث، وهو خبير طب الأسنان في كلية "كينجز كوليدج" بلندن، والذي لم يشارك في البحث، وقال إن منهج التجارب "مثير للغاية"، متابعا أن الطريقة بسيطة، لكن يجب التحقق من صحتها سريريًا، مضيفًا أن الأمر قد يستغرق عدة سنوات قبل استخدام هذه الطريقة في ممارسات طب الأسنان.

وأوضح الشرقاوي أن الأطباء سيحتاجون إلى زيادة سمك الطبقات الجديدة إلى 2 مم لمعالجة مشكلات تجاويف الأسنان الناجمة عن التسوس، في الوقت الذي يتفق فيه ليو وزملاؤه على أن سماكة الطبقة تمثل عائقا فعليا، إلا أنهم يعملون على طرق لتحسينها، فيما يأملون في استخدام المنتج على البشر خلال عام إلى اثنين.