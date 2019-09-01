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منظمة التعاون الإسلامي تدين قرار جمهورية ناورو الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي
الرياض - أ ش أ
نشر فى : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 7:59 م | آخر تحديث : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 7:59 م

أعربت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، عن رفضها وإدانتها لقرار جمهورية ناورو الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، عادة هذه الخطوة غيرالقانونية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة بشأن القدس لا سيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478، الذي يدعو الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة المقدسة.

ودعت المنظمة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، حكومة ناورو إلى التراجع عن هذا القرار واحترام التزاماتها القانونية والسياسية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.


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