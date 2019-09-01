انتهاء معالجة البيانات لبرنامج المسح السيزمي بغرب كلابشة على مساحة 1800 كيلومتر

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن الانتهاء من معالجة البيانات لبرنامج المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد لمنطقة غرب كلابشة بإجمالي مساحة 1800 كيلومتر مربع، كما تم تنفيذ برنامج المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد لمنطقة شوشان بإجمالي مساحة 2150 كيلومترا مربعا بنسبة 65% من تلك المرحلة، جار حاليا العمل على معالجة البيانات السيزمية للبرنامج.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن نتائج الأعمال التي عرضها المهندس خالد موافي رئيس شركة خالدة للبترول على وزير البترول والثروة المعدنية، كشفت أن الشركة أتمت في سبتمبر 2019، 34 عاما من العمل الجاد الدؤوب في مجال البحث والاستكشاف كواحدة من أهم شركات إنتاج البترول في مصر، وأنها تدير 15 منطقة امتياز على مساحة حوالي 14 ألف كيلومتر مربع، ونجحت في إنتاج أكثر من مليار برميل زيت خام ومتكثفات، و5 تريليونات قدم مكعب غاز منذ تأسيسها، وأنها حرصت طوال تاريخها على تحقيق معادلة قطاع البترول في الإنتاج وهي تعظيم الإنتاج وزيادة الاحتياطي، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق والالتزام بأداء عمليات آمنة لجميع الأنشطة في ظل منظومة متكاملة ومتوافقة مع الإجراءات والتطبيقات القياسية للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

وأوضحت النتائج أن متوسط الإنتاج اليومي خلال العام المالي 2018-2019 بلغ حوالي 162 ألف برميل زيت خام ومتكثفات، وحوالي 752 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، فيما بلغ متوسط الإنتاج اليومي من البوتاجاز حوالي 1700 برميل.

وقال موافي إنه استمرارا للأداء المتميز الذي اتسمت به في مجال البحث والتنقيب وإنتاج الزيت والغاز فقد تم خلال العام المالي الماضي تحقيق مزيد من الإنجازات، والتي تأتي تتويجا لجهود العاملين وتعكس الدعم غير المحدود الذي تتلقاه الشركة من الوزارة والتعاون البناء للشريك الأجنبي.

وأضاف أن الإنتاج شهد خلال العام المالي الماضي تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة، حيث سجلت خالدة أعلى معدل إنتاج يومي من الزيت الخام تجاوز 141 ألف برميل في أبريل الماضي، كما شهد العام أعلى إنتاج سنوي للزيت الخام في تاريخ خالدة بتحقيق أكثر من 49 مليون برميل.

وأوضح أنه تم إنفاق 667 مليون دولار، وتحقيق 16 كشفا بتروليا بنسبة نجاح تصل إلى 80%، وقد ساهمت هذه الاكتشافات -بالإضافة إلى عقود التنمية- في إضافة احتياطي يقدر بحوالي 28 مليون برميل مكافئ من الزيت الخام. ورصدت النتائج أنه من بين الاكتشافات المميزة التي تحققت، كشف غرب قصر– ×1، وكشف غرب هيرونيفر – 6X، وكشف جنوب شرق منصور– 1X، وكشف شمال تانجو– 1X، وكشف بيروني– 1X.

وأشار موافي إلى أنه تم خلال العام المالي الحالي حفر 43 بئرا لتنمية الاحتياطيات المؤكدة وتأكيد الاحتياطيات المحتملة والممكنة، منها 36 بئرا منتجة للزيت الخام، و4 آبار منتجة للغاز، كما تم تنفيذ 160 عملية إعادة إكمال، منها 64 عملية بحقول الزيت، و12 عملية بحقول الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى استكمال حفر وإكمال 27 بئرا استكشافية.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من إنجاز العديد من المشروعات، من أبرزها الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير حقول كلابشة، وتطوير حقول مينيس للإنتاج، ونقل محطة ضواغط شمس لمنطقة طارق، وإنشاء شبكة من خطوط الضغط العالي بطول 16 كم، بالإضافة إلى تركيب وعاء فصل الغازات بمنطقة جاد، والانتهاء من تطوير كفاءة فصل المياه بمنطقة السلام.