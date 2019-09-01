 مقتل وإصابة أكثر من 50 من طالبان في غارات جوية بأفغانستان - بوابة الشروق
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مقتل وإصابة أكثر من 50 من طالبان في غارات جوية بأفغانستان

د ب أ
نشر فى : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 10:51 ص | آخر تحديث : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 10:51 ص

نفذت قوات الأمن العديد من الغارات الجوية بإقليم فارياب شمال أفغانستان، مما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 50 مسلحا من حركة طالبان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وذكر فيلق شاهين 209، في بيان أن قوات الأمن نفذت الغارات الجوية بمنطقة "جورزيوان" بإقليم فارياب.

وتابع البيان أن الغارات الجوية استهدفت مجمعين لطالبان، مما أسفر عن مقتل 47 مسلحا على الأقل. وبالإضافة إلى ذلك، ذكر فيلق شاهين 209 أن الغارات الجوية أسفرت أيضا عن إصابة خمسة مسلحين من طالبان ودمرت مجمعين للحركة.

وأضاف فيلق شاهين 209، أن الغارات الجوية دمرت أيضا مختلف الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية.

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