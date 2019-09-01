«اورنچ مصر» ترعى مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة 2019

أعلنت «اورنچ مصر» الشركة الرائدة فى تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، عن رعايتها لمهرجان الجونة السينمائى للعام الثانى على التوالى فى دورته الثالثة التى تنعقد فى الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019، بمنتجع الجونة فى مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر.



وتؤكد رعاية اورنچ مصر للمهرجان لمرتين متتاليتين فى 2018 و2019 حرصها على أن تكون جزءًا من الأحداث الثقافية المؤثرة فى الوجدان الإنسانى للمجتمع المصرى، وإيمانها بأن الفن عموما والسينما على وجه الخصوص، جسرا مختصرا لعقول وقلوب الشعب المصرى العاطفى والمشجع للإبداع والمبدعين.



وقالت مها ناجى نائب رئيس اورنچ مصر لقطاع الدعاية والإعلان «نؤمن بدور السينما فى تعزيز التفاعل الثقافى بين مصر والعرب والعالم ونهتم برعاية هذا الحدث الفنى الضخم فى إطار جهودنا المتواصلة لبناء جسور الفكر الإبداعى وخلق فرص التطوير ودعم التعبير الإبداعى خاصة بين الأجيال الشابة».



وتابعت «مهرجان الجونة السينمائى يحمل بصمة خاصة بين جميع مهرجانات العالم حيث انه يهتم بشكل خاص بالأفلام ذات المحتوى الإنسانى ويوفر منصة سينمائية تعمل كملتقى إبداعيا يستهدف تنمية ودعم المواهب فى مصر والعالم العربى، وهذا أحد أهم أهداف التنمية المجتمعية التى نعمل عليها من خلال مبادرات عديدة».