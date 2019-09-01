مسؤول كويتي: نحرص على زيادة عدد طائراتنا الوطنية التي تتميز بكفاءة التشغيل

أكد رئيس شركة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم حرص الشركة على زيادة عدد طائراتها التي تتميز بكفاءة التشغيل، مشيراً إلى أن عدد ركاب الشركة هذه السنة قد يلامس الخمسة ملايين راكب مع نهاية العام.

جاء ذلك في تصريح صحفي للجاسم على هامش وصول طائرة كاظمة الجديدة (ايه 320) حيث استقبلها مبنى (تي4) مساء السبت قادمة من مصنع (إيرباص) في (هامبورج) الألمانية وسط أجواء احتفالية لتنضم إلى أسطول الشركة.

وأعرب الجاسم عن سعادته بهذه المناسبة، مشيرا إلى أن الطائرة (كاظمة) سوف تبدأ أولى رحلاتها التجارية خلال أيام.

وأضاف الجاسم أن الشركة استلمت أول طائرة من طراز (إيه 320) على أن يلي ذلك استلام الطائرات المتبقية والتي يبلغ عددها 15 طائرة خلال السنوات القادمة.

كما أوضح الجاسم أن هناك ثماني طائرات جديدة من طراز (إيه 330) وخمس طائرات أخرى من طراز (إيه 350) ليصل عدد طائرات الأسطول عام 2026 إلى 38 طائرة.

ولفت الجاسم إلى أن الطائرة الجديدة تعتبر من الطائرات الشعبية والمستخدمة في أغلب شركات الطيران حول العالم حيث تتميز بكفاءة التشغيل وكفاءة استهلاك الوقود إلى جانب عدد من المزايا الفنية.

وشدد الجاسم على أن المبادئ الأساسية للشركة تقوم على الحفاظ على سلامة الركاب ودقة المواعيد، مشيرا إلى أن أحد عوامل دقة المواعيد يعتمد على الطائرات الجديدة المستخدمة.

ورأى الجاسم أن الطائرات الجديدة ستساعد على تثبيت موقع (الكويتية) المتقدم جدا في جانب الالتزام بالمواعيد التي بلغت دقتها نسبة 95 في المئة.

وذكر الجاسم أن تجديد الأسطول يتماشى مع التزايد الكبير في عدد الركاب، معربا عن أمله بأن يلامس عدد الركاب مع نهاية العام الحالي حاجر الخمسة ملايين راكب مقارنة بما كان مخطط له وهو 7ر4 مليون فيما تم نقل 1ر4 مليون خلال 2017 .