شتاينماير يدعو إلى رعاية الشراكة عبر الأطلسي

قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير -اليوم الأحد- في وارسو خلال الاحتفال بالذكرى السنوية الثمانين لاندلاع الحرب العالمية الثانية، إنه على أوروبا والولايات المتحدة تعزيز شراكتهما القيِّمة عبر الأطلسي.

وقال شتاينماير: "دعونا لا ننسى ما الذي جعلنا أقوياء على جانبي المحيط الأطلسي. دعونا نحافظ على ما نشترك فيه في هذا العالم الملئ بالتغيير واليقين المتناقص".

وأضاف الرئيس الألماني أنه بعد الحرب العالمية الثانية، أرادت الولايات المتحدة أوروبا موحدة وشراكة حقيقية واحترام متبادل. ومع ذلك، اليوم "لا يبدو الكثير من ذلك بديهيا".

وقال شتاينماير: "نحن نعلم جيدا أن أوروبا بحاجة إلى أن تصبح أقوى وأكثر ثقة بالنفس. لكننا نعلم أيضا أن أوروبا يجب ألا تكون قوية بدون أمريكا - أو حتى ضد أمريكا. لكن أوروبا تحتاج إلى شركاء. وأنا متأكد من أن أمريكا بحاجة إلى شركاء في هذا العالم كذلك، ولذلك، دعونا نعتني بهذه الشراكة. دعونا ندعم القول إن الغرب هو أكثر من مجرد اتجاه جغرافي".