 رئيس الوزراء التشيكي: لن أستقيل حتى في حال رفع دعوى ضدي بتهمة الاحتيال - بوابة الشروق
الأحد 1 سبتمبر 2019 10:46 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترشيح 5 أسماء لتدريب المنتخب .. من تختار؟
النتـائـج تصويت

رئيس الوزراء التشيكي: لن أستقيل حتى في حال رفع دعوى ضدي بتهمة الاحتيال

علم التشيك
علم التشيك
(د ب أ)
نشر فى : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 10:39 م | آخر تحديث : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 10:39 م

أعلن رئيس الوزراء التشيكي اندريه بابيس، اعتزامه عدم تقديم استقالته حتى في حال رفع دعوى قضائية ضده بتهمة الاحتيال فيما يتعلق بإعانات الاتحاد الأوروبي.

وقال مؤسس حزب "انو" (وتعني بالتشيكية نعم) الشعبوي في محطة "بريما" التلفزيونية اليوم الأحد، إن الحق في جانبه، وأعرب رجل الأعمال الملياردير (64 عامًا) عن أمله في وقف التحقيقات ضده "وعندئذ سأشعر بأن العدالة سائدة هنا بالفعل".

ويواجه بابيس اتهامًا بتخصيص نحو 2 مليون يورو لمنتجعه "شتورشن نست" من إعانات الاتحاد الأوروبي المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وحسب تقارير إعلامية، فإن من المنتظر أن يبت الادعاء العام التشيكي قريبًا فيما إذا كان سيحرك دعوى قضائية ضد بابيس أو سيأمر بوقف التحقيقات.

كانت العاصمة التشيكية براغ شهدت نهاية يونيو الماضي أكبر مظاهرة في البلاد منذ التحول عن الحقبة الشيوعية عام 1989، إذ خرج أكثر من 280 ألف شخص إلى الشوارع للمطالبة بتحقيقات مستقلة في الواقعة واستقالة بابيس.

ويحكم ائتلاف أقلية مكون من حزب (انو) والحزب الاشتراكي الديمقراطي، في التشيك منذ يونيو 2018.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك