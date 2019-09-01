رئيس الوزراء التشيكي: لن أستقيل حتى في حال رفع دعوى ضدي بتهمة الاحتيال

أعلن رئيس الوزراء التشيكي اندريه بابيس، اعتزامه عدم تقديم استقالته حتى في حال رفع دعوى قضائية ضده بتهمة الاحتيال فيما يتعلق بإعانات الاتحاد الأوروبي.

وقال مؤسس حزب "انو" (وتعني بالتشيكية نعم) الشعبوي في محطة "بريما" التلفزيونية اليوم الأحد، إن الحق في جانبه، وأعرب رجل الأعمال الملياردير (64 عامًا) عن أمله في وقف التحقيقات ضده "وعندئذ سأشعر بأن العدالة سائدة هنا بالفعل".

ويواجه بابيس اتهامًا بتخصيص نحو 2 مليون يورو لمنتجعه "شتورشن نست" من إعانات الاتحاد الأوروبي المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وحسب تقارير إعلامية، فإن من المنتظر أن يبت الادعاء العام التشيكي قريبًا فيما إذا كان سيحرك دعوى قضائية ضد بابيس أو سيأمر بوقف التحقيقات.

كانت العاصمة التشيكية براغ شهدت نهاية يونيو الماضي أكبر مظاهرة في البلاد منذ التحول عن الحقبة الشيوعية عام 1989، إذ خرج أكثر من 280 ألف شخص إلى الشوارع للمطالبة بتحقيقات مستقلة في الواقعة واستقالة بابيس.

ويحكم ائتلاف أقلية مكون من حزب (انو) والحزب الاشتراكي الديمقراطي، في التشيك منذ يونيو 2018.