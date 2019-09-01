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بالفيديو.. المشاهد الأولية لاستهداف حزب الله للآلية العسكرية الإسرائيلية

المشاهد الأولية لاستهداف حزب الله
المشاهد الأولية لاستهداف حزب الله
نور رشوان
نشر فى : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 4:24 م | آخر تحديث : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 4:24 م

عرضت فضائية «OTV» اللبنانية، مساء الأحد، مقطع فيديو يرصد المشاهد الأولية لاستهداف حزب الله للآلية العسكرية الإسرائيلية.

أعلن حزب الله اللبناني، مساء الأحد، عن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية، وقتل وجرح عسكريين إسرائيليين.

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