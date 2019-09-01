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عرضت فضائية «OTV» اللبنانية، مساء الأحد، مقطع فيديو يرصد المشاهد الأولية لاستهداف حزب الله للآلية العسكرية الإسرائيلية.
أعلن حزب الله اللبناني، مساء الأحد، عن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية، وقتل وجرح عسكريين إسرائيليين.