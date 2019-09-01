قال الرئيس البولندي أندريه دودا اليوم الأحد إن المجتمع الدولي بحاجة إلى أن يستمع إلى دروس الحرب العالمية الثانية يعارض بشكل قاطع عودة ظهور الميول الإمبريالية.

وذكر دودا في وارسو حيث تقام مراسم إحياء الذكرى السنوية الثمانين لاندلاع الحرب العالمية الثانية، أن أعمال التطهير العرقي والقتل الجماعي والإبادة الجماعية ما زالت تحدث اليوم.

وقال دودا: "حتى في أوروبا نلاحظ عودة الميول الإمبريالية ومحاولات تغيير الحدود بالقوة ومهاجمة الدول الأخرى واحتلال الأراضي"، وأشار لاحقا إلى الصراعات بين روسيا وجورجيا في عام 2008 وبين روسيا وأوكرانيا في عام 2014 .

كما قال دودا: "هذا هو نداءي: العمل كالمعتاد وغض الطرف ليس وصفة للسلام. إنها طريقة بسيطة لتشجيع الشخصيات العدوانية وتقديم موافقة بحكم الأمر الواقع لمزيد من الهجمات".