 مجلس مدينة الشيخ زويد يناقش خطته الاستثمارية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجلس مدينة الشيخ زويد يناقش خطته الاستثمارية

محافظة شمال سيناء
محافظة شمال سيناء
مصطفى سنجر
نشر فى : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 6:44 م | آخر تحديث : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 6:44 م

اجتمع العميد إيهاب فرغلي، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد بحضور سكرتير المجلس إيهاب بكير مع مديري الإدارة الهندسية ومدير إدارة التخطيط ومدير الشئون المالية والعقود.

وتم عقد الاجتماع لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو طرح الخطة الاستثمارية لخطة المركز والمدينة للعام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.

وأكد فرغلي، على الانتهاء من الأعمال فى فتره قياسية وطبقًا للاشتراطات المعمول بها على ألا يتم تجاوز الاعتمادات المتاحة.
ووجه المهندسين المشرفين بضرورة الإشراف على كل عمليه بتنفيذها على أكمل وجه ولا تهاون مع اى مقاول يتم إسناد العملية له أو يقصر فى تنفيذها.

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