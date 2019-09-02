جهاز مدينة بدر: جاري رفع المعوقات للانتهاء من مشروع إسكان موظفي العاصمة الإدارية الجديدة

قال رئيس جهاز تنمية مدينة بدر المهندس عمار مندور، إنه جاري رفع كافة المعوقات لسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروع الوحدات السكنية، والتي سيتم تخصيصها للموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء منه في مارس 2020.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لموقع تنفيذ المشروع؛ لمتابعة سير العمل وتذليل كافه المعوقات بالمشروع لسرعة الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال المرافق بالمنطقة، وذلك حسبما ذكر بيان وزارة الإسكان اليوم الأحد.

وأكد مندور ضرورة تحفيز الشركات المنفذة لمشروع للانتهاء من الأعمال المكلفة بها خلال المواعيد الزمنية المقررة لكل شركة وبكفاءة وجودة عالية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء منه في مارس من العام المقبل.

يشار إلى أنه جاري تنفيذ عدد 9024 وحدة سكنية بنسبٍ متقدمة بمدينة بدر، بمساحات تصل إلى 118 مترًا مربعًا، وسيتم طرحها للحجز للموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كما أنه جاري حاليًا طرح وتنفيذ أعمال المرافق بنسب متقدمة.