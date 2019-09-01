 طائرة مسيرة إسرائيلية تلقي موادا حارقة فوق مزرعة جنوب لبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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طائرة مسيرة إسرائيلية تلقي موادا حارقة فوق مزرعة جنوب لبنان

د ب أ
نشر فى : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 3:55 م | آخر تحديث : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 3:55 م

أفاد الجيش اللبناني بأن طائرة مسيرة إسرائيلية خرقت اليوم الأحد الأجواء اللبنانية فوق مزرعة جنوب البلاد وألقت مواد حارقة؛ ما أدى إلى نشوب حريق.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم: "خرقت طائرة مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي الساعة 15ر11 اليوم الأجواء اللبنانية من فوق مزرعة بسطرة، وقامت بإلقاء مواد حارقة على أحراج السنديان في المنطقة، مما أدى إلى نشوب حريق".

وتجري متابعة موضوع الخرق، بحسب البيان ، بـ"التنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

وتخرق إسرائيل أجواء لبنان ومياهه الإقليمية بشكل شبه يومي، ويطالب لبنان الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها.


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