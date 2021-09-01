تعتزم غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، تدشين أكبر منصة إلكترونية تضم كل تخصصات مصانع الملابس الجاهزة والمفروشات، وذلك من خلال بروتوكول بين الغرفة، وإحدى شركات خدمات التسويق الإلكتروني، إضافة إلى لتسويق منتجات المصانع محليًا ودوليًا.

وقال محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن إطلاق البوابة الإلكترونية يعد نقلة نوعية في صناعة الملابس الجاهزة في مصر وآليات تسويق منتجاتها، حيث ستكون البوابة نافذة للمصانع الكبيرة والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لعرض وتسويق المنتجات والوصول إلى العملاء المستهدفين في فالأسواق المحلية والدولية، وذلك من خلال آليات تسويقية مبتكرة تتوافق مع أحدث التكنولوجيات.

وسوف تعمل المنصة الجديدة على عرض منتجات المصانع من أعضاء الغرفة، مع ربطها بالمنصة الالكترونية الخاصة بكل مصنع.