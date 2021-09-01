أوكرانيا تسجل 2075 جديدة و44 وفاة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الأوكرانية 2075 إصابة جديدة بفيروس كورونا لمستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و288 ألفا و371 شخصا.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته صحيفة /كييف بوست/ الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أنه -خلال الفترة نفسها- تم تسجيل 44 حالة وفاة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 53 ألفا و833 حالة.

وأشارت إلى أنه تعافى من الفيروس التاجي -على مدار أمس- 925 شخصا، ليرتفع بذلك عدد المتعافين في البلاد إلى مليونين و208 آلاف و865 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في أوكرانيا 25 ألفا و673 حالة، من بينهم 177 شخصا في حالة حرجة.

بسم/ت م ش/ع م م