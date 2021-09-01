وزير الاتصالات ناعيا الزميل أحمد عواد: كان من رواد تحرير قطاع الاتصالات في الصحافة المصرية

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نعى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكاتب الصحفى الزميل بـ"الشروق" أحمد عواد الذى وافته المنية فجر اليوم الأربعاء.

وقال الوزير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجماعى فيس بوك: "تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الكاتب الصحفى المحترم أحمد عواد، مسئول شئون قطاع الاتصالات بجريدة الشروق.. لقد كان الفقيد من رواد تحرير شئون قطاع الاتصالات في الصحافة المصرية وساهم بكتاباته المتنوعة فى زيادة الوعى بصناعة تكنولوجيا المعلومات".

وأضاف: "خالص التعازي والمواساة للأسرة الصحفية ولأسرة الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم عائلته الكريمة الصبر والسلوان".

وتوفي عواد فجر اليوم، ونعته أسرة "الشروق" وشعبة الصحفيين الاقتصاديين وعدد كبير من الزملاء الصحفيين والإعلاميين.